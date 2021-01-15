النمسا: لا تسامح مع المتطرفين الذين ينتهكون الحقوق والحريات العامة

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أنه لا تسامح مع المتطرفين الذين ينتهكون الحقوق والحريات العامة فى البلاد.وذكر "نيهمر" فى تصريحات اليوم الجمعة أن جماعات التطرف اليميني مثل "الهويات" و"مواطنو الرايخ" و"البلاك بلوك" تعتزم التجمهر غدًا السبت وارتكاب أعمال عنف. مشيرًا إلى أن الشرطة النمساوية استعدت بأقصى استعدادات ممكنة للتصدي لهذه الجماعات.وأضاف "نيهمر" أنه ورد إلى الشرطة معلومات عن مظاهرات غدًا السبت، مشيرًا إلى أن مكتب مكافحة الإرهاب أفاد بأن الجماعات الراديكالية التي دعت إلى المظاهرات تشمل كلًا من اليمين واليسار المتطرفين.وتوقع وقوع صدام بين الجماعات المتطرفة المختلفة، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية لا تستهين بالموقف وتفرض أقصى درجات الاستنفار الأمني.وأوضح أن الجماعات المتطرفة تعترض على قرارات الحكومة بشأن فرض قيود الخروج وتقليل الاتصالات الاجتماعية بسبب فيروس كورونا وتنكر فكرة وجود الوباء وتروج لنظرية المؤامرة وجميع الأفكار المتطرفة.وقال "نيهمر" إنه لن يتم التسامح مع عدم وجود حماية للفم والأنف أو عدم وجود مسافة أمان، مشيرًا إلى أن حماية الصحة لها الأولوية القصوى.