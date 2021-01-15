رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2417 إصابة و45 وفاة بكورونا في باكستان

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:27 م
كورونا في باكستان
كورونا في باكستان
أ ش أ
طباعة
سجلت باكستان 2417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 45 حالة وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 514338 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10863 حالة وفاة.

وأشار المركز، حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 469306 حالات، بينما توجد 2294 حالة في وضع حرج.

موضوعات متعلقة

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الموعد الرسمي لصرف الدفعة الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«ذهبت مع الريح».. مصدر أمنى يكشف حقيقة تحطيم تميمة مونديال اليد

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

قراصنة إنترنت يسرقون وثائق وكالة الأدوية الأوروبية ويتلاعبون بها

تردد قناة cbc سفرة الجديد 2021 على نايل سات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

أيام زمان

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

كيف أخفى محمد عبد الوهاب الصلع؟

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر

صدر حديثًا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثًا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

قريبا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»