2417 إصابة و45 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 2417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 45 حالة وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 514338 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10863 حالة وفاة.وأشار المركز، حسبما نقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 469306 حالات، بينما توجد 2294 حالة في وضع حرج.