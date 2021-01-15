بعد الإفراج عنهم.. عودة 3 بحرينيين من قطر إلى المملكة

وصل مطار البحرين الدولي، اليوم الجمعة، المواطنون البحرينيون الثلاثة، الذين أفرجت عنهم السلطات القطرية مؤخرًا، وهم سامي إبراهيم الحداد، محمد يوسف الدوسري، والبحار حبيب عباس.وكان في استقبال المواطنين الثلاثة لدى وصولهم، محافظ مدينة المحرق البحرينية سلمان بن هندي المناعي، الذي نقل لهم تحيات عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بعد عودتهم سالمين إلى أرض المملكة.وأعرب المواطنون البحرينيون المفرج عنهم، عن خالص الشكر إلى عاهل البحرين وولي عهده، لما حظوا به من اهتمام ورعاية مما كان له بالغ الأثر في الإفراج عنهم وعودتهم للوطن، مثمنين في الوقت ذاته جهود وزارة الداخلية البحرينية واتخاذها جميع الإجراءات التي أسهمت في عودتهم سالمين.كما أعربوا عن تقديرهم لجهود وزارة الخارجية البحرينية، وعلى رأسها الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير خارجية المملكة واعتزازهم بما تلقوه من اهتمام بقضيتهم، مشيدين كذلك بالوقفة الوطنية التي أبداها شعب البحرين تجاه قضيتهم.وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن تقديرها سلطنة عمان على الجهود التي قامت بها الجهات المختصة في السلطنة لتنسيق ومتابعة إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم إلى مملكة البحرين.واعتبرت "خارجية البحرين" في بيان لها، اليوم الجمعة، أن إفراج الجهات القطرية المختصة عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين لتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس.كما أعربت عن أملها في إطلاق سراح البحارة الآسيويين الذين يعملون على سفن الصيد البحرينية، مراعاة لحالتهم الإنسانية.