راندا البحيري: وافقت على فيلم «الشرابية» لأنه يقدمني بشكل مختلف

انتهت الفنانة راندا البحيري من تصوير دور البطولة في العمل السينمائي الجديد "الشرابية" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.وقالت راندا البحيري، إن فيلم "الشرابية" تدور أحداثه بالكامل في منطقة "الشرابية" ويتناول مجموعة كبيرة من الأحداث التي يتعرض لها سكان هذه المنطقة، ويتناول أيضا علاقة سكان الشرابية برجال الأعمال في إطار جديد ومختلف.وأضافت البحيري أنها وافقت على بطولة الفيلم، لأنه يقدمها بشكل جديد ومختلف، كما أن الأحداث التي يتناولها تمت صياغتها بطريقة تناسب الفكر الذي تحب أن تظهر بيه في السينما.وعلى جانب آخر، أشارت راندا إلى أنها تقرأ خلال الفترة الحالية مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والدرامية المختلفة لكي تختار الأفضل منها لكي تشارك فيه.فيلم "الشرابية" يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم علاء مرسي، حسن عبد الفتاح، أحمد عبد الله محمود، أمينة، دومينيك حوراني، وجمال فؤاد، ولطفي لبيب بعد فترة غياب طويلة بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، وهو من إخراج معوض إسماعيل، وإنتاج دينا خورشيد.