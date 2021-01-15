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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«شتمنا بعض».. كواليس خناقة هند رستم وتحية كاريوكا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:59 م
هند رستم وتحية كاريوكا
هند رستم وتحية كاريوكا
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روت الفنانة هند رستم في حوار لها بجريدة «روز اليوسف» في فبراير 1957 قصة الخلاف الذي حدث بينها وبين الفنانة تحية كاريوكا.

وقالت هند رستم خلالها حوارها: «القصة ترجع إلى خلاف قديم، فقد كانت تحية متزوجة من عبدالمنعم الخادم، وظهرت شائعة بأنني على علاقة بالخادم، فاتصلت بي تليفونيًا وشتمتني بألفاظ قاسية، فرددت عليها بنفس الألفاظ، وتدخل أحد الأصدقاء وأثبت لها أني بريئة، وانتهى الأمر عند هذا الحد».

وتابعت: «لذلك وقفت تحية مني موقف التحدي، وخطفت مني دورين كنت مرشحة لهما من قبل، وهما دور البطولة في فيلم «توحة» عن مسلسلها الإذاعي الناجح، وكذلك دور عنان في فيلم «الخروج من الجنة» عام 1967».

وأضافت: «بمجرد أن نشرت الصحف عن فيلم تقوم تحية ببطولته مع فريد الأطرش، وأنه يعد لفيلم آخر معي، صرحت تحية في الصحف بأن فريد لا يحب إلا الخادمات، فثار فريد وطلب من تحية تكذيب ما نشر فرفضت، فما كان منه إلا أن أسند دورها لي».

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