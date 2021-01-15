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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الزراعة: تحصين 235 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:36 م
تحصين رأس ماشية
تحصين رأس ماشية
عبدالناصرمحمد
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تواصل وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدي للأمراض الوافدة، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث تم تحصين أكثر من ٢٣٥ ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائي تواصل تنفيذ برنامج تحصين الماشية ضد الامراض الوبائية.

وطبقا لأحدث التقارير الواردة من الطب الوقائي بالهيئة تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتصدي للبؤر المرضية التي قد تظهر تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصي في نطاق البؤرة وعلاج الحيوانات المريضة.

وأضاف محمود في تصريحات له اليوم الجمعة أنه تم مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الامراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة.

وأكد أن الحملات أسفرت عن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية في جميع محافظات الجمهورية والتي أشرف عليها أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة وشملت تحصين 129،396 رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية المحلية وتحصين 122،195 رأس ضد مرض حمى الوادي المتصدع الميت و69،533 رأس ضد مرض جدري الضأن والجلد العقدي، و15،487 رأس ضد مرض التسمم الدموي، وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية بجميع محافظات الجمهورية.

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