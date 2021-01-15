«حقوق إنسان النواب» تجتمع لبلورة خطة عملها الأحد

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنها ستعقد اجتماعًا، الأحد، لوضع التصور العام وصياغة الرؤية الخاصة بعمل اللجنة خلال الدور التشريعي الحالي.وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هذا التصور سيشمل تحديد مهام وأهداف ومراحل التنفيذ خطة اللجنة، وشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التي تمس حقوق الإنسان.يذكر أن انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التي جرت، أمس الخميس، قد أسفرت عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبين أيمن أبوالعلا عن حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، وذلك بالتزكية.