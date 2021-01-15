«حقوق إنسان النواب» تجتمع لبلورة خطة عملها الأحد
الجمعة 15/يناير/2021 - 05:21 م
مني هيبةطباعة
قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إنها ستعقد اجتماعًا، الأحد، لوضع التصور العام وصياغة الرؤية الخاصة بعمل اللجنة خلال الدور التشريعي الحالي.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هذا التصور سيشمل تحديد مهام وأهداف ومراحل التنفيذ خطة اللجنة، وشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التي تمس حقوق الإنسان.
يذكر أن انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التي جرت، أمس الخميس، قد أسفرت عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبين أيمن أبوالعلا عن حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، وذلك بالتزكية.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هذا التصور سيشمل تحديد مهام وأهداف ومراحل التنفيذ خطة اللجنة، وشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التي تمس حقوق الإنسان.
يذكر أن انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التي جرت، أمس الخميس، قد أسفرت عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبين أيمن أبوالعلا عن حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، وذلك بالتزكية.