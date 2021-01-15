«المهندسين» تحدد جدول أعمال الجمعية العمومية

حددت النقابة العامة للمهندسين جدول الأعمال، الذي ستتم مناقشته في الجمعية العمومية للشعب المقررة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.ويشمل جدول الأعمال مناقشة السياسة العامة للشعبة واعتماد التقرير السنوي عن نشاط الشعبة خلال 2020، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2021، والنظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.وتعقد النقابة العامة للمهندسين، الجمعية العمومية العادية للشعب الهندسية "يناير 2021" بمقر النقابة العامة للمهندسين في الفترة من 27 يناير حتى 31 يناير.وحددت النقابة العامة للمهندسين، مواعيد الجمعية العمومية للشعب المختلفة، التي تبدأ يوم الأربعاء 27 يناير بشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات، ويعقبها باقي الشعب.ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية للشعبة، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويتم بحضور 50 عضوا، طبقا للقانون 66 لسنة 1974 وإلا يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين حتى يكتمل هذا العدد "50 عضوا".