«رهنت دهبي بسببه».. اعترافات مديحة يسري عن عبد الناصر

تحدثت الفنانة مديحة يسري عن ممتلكاتها التي اضطرت لرهنها في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بعد فترة التأميم.وقالت:"عندما أمم عبد الناصر جميع أملاكنا، وكانت عبارة عن فيلا على طريق المنصورية، وأراض مساحتها كبيرة جدًا، ومصنع الأسطوانات، تغير حالنا إلى الأسوأ، فرهنت مجوهراتي، وقلبت مكتبي، إلى سكن وتعاملت مع الأمر عادى كأن شيئًا لم يحدث".وأضافت في حوار لها مع "الكواكب": «بعدها بأشهر قليلة بدأت العمل في العديد من الأعمال، فطلب منى أحد رجال الأعمال في الكويت أن أقدم برنامجًا خاصًا بالأطفال في الإذاعة الكويتية كل يوم لمدة نصف ساعة وقبلت، وبعدها كررت الأمر في العديد من الدول الأخرى، وبدأت الدنيا تتحرك من جديد، فمع احتياجي للفلوس في هذه الفترة إلا أنني لم أهن كرامتي».يذكر أن الفنانة مديحة يسري اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل عشر نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.