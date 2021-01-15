بروتوكول تعاون بين «الأوقاف» وجامعة أسوان لاستكمال دراسة الأئمة

عرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، اليوم الجمعة، على رئيس جامعة أسوان، توقيع بروتوكول لاستكمال دراسة الأئمة لدرجة الماجستير التكاملي في التخصصات التي تناسبهم بجامعة أسوان، لتخفيف من أعباء السفر عليهم، إلا أن يشترط على تحمل تكلفة الدراسات 50% منها للأوقاف و50 % آخرون تتحملها الجامعة.وأعلن رئيس جامعة أسوان خلال مشاركته لختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة، عن موافقته على ذلك وأنه لديهم الاستعداد لعقد البروتوكول.واستكمل وزير الأوقاف أن هذه الدراسة لم يتم إتاحتها لجميع الأئمة حيث أنه سيتم عقد اختبار للإمام للتأكد من أهليته وجديته.وتابع: «الإمام يدرس الماجستير والدكتوراه مجانًا طول ماهو بينجح وزارة الأوقاف هتدفع والجامعة تخفض، بس اذا سقط يكمل على حساب نفسه»، موجه الشكر لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة.ومن ناحيته قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، إن وزير الأوقاف وجه بأن يتم تسجيل إعلان لتسجيل الراغبين من الائمة باستكمال الدراسة بمرحلة الماجستير للعام المقبل بناءًا على الاتفاق الذي تم عقده بين الوزارة والجامعة.وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مكونة أعضائها والجامعة بناءًا علي توجيهات وزير الاوقاف، وانه سيتم عمل اختبار لمتقدمين، حتى يتم التأكد من جديتهم.جاء ذلك على هامش ختام فعاليات الدورة التثقيفية للأئمة والتى تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة.