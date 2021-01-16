



قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات





ويعرض " الدستور " لعشاق كرة القدم والرياضة من مختلف الألعاب كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021، لبث مباريات الدوري المصري وبطولة كأس مصر وعدد من البطولات والمسابقات في الألعاب الرياضية.



خطة برامج قناة اون تايم سبورت 1 وعلى تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021 بمختلف الأقمار الصناعية، وهذا بجانب عرض مباريات الدوري المصري وبطولة كأس مصر وعدد من البطولات والمسابقات في مختلف الألعاب الرياضية.ويعرض " الدستور " لعشاق كرة القدم والرياضة من مختلف الألعاب كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص تردد قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021، لبث مباريات الدوري المصري وبطولة كأس مصر وعدد من البطولات والمسابقات في الألعاب الرياضية.



استحوذت قناة اون تايم سبورت 1 على أعلى معدل لنسب المشاهدات بين مختلف القنوات الرياضية في الوطن العربي خلال الشهور الماضية، وذلك بفضل محتواها المتميز وكذلك تواجد نخبة من نجوم الإعلام الرياضي والتحليل الفني داخل قناة اون تايم سبورت 1 وعلى رأسهم عماد متعب وحازم إمام وأحمد حسام ميدو والشيخ طه إسماعيل والكابتن أيمن يونس بالإضافة إلى سيف زاهر وأحمد شوبير ومدحت شلبي كمقدم برامج.



تردد قناة اون تايم سبورت 1 الجديد 2021



1 - القمر الصناعي: نايل سات.



2 - تردد قناة اون تايم سبورت 1: 10853.



3 - معتدل الترميز لقناة اون تايم سبورت 1: 27500.



4 - معامل تصحيح الخطأ: 43.



5 - الاستقطاب: العمودي.



أبرز البرامج المقدمة على قناة اون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021



1 - برنامج المدرج.



2 - برنامج مع أحمد شوبير.



3 - برنامج مع سيف زاهر.



4 - برنامج بي أون تايم.





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تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات الجديد 2021، تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل عشاق كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت1 على النايل سات الجديد 2021، التي تعتبر بين أهم ترددات الفنوات الرياضية بالنسبة لمحبي كرة القدم داخل مصر والوطن العربي خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد إعلان قناة اون تايم سبورت 1 عن بث مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر بشكل مباشر ومجاني لكل المشاهدين خلال الفترة ما بين 13 يناير 2021 حتى يوم 31 يناير الجاري.

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