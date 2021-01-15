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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رمضان يقود بيراميدز لإسقاط المقاولون العرب بثلاثية

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:02 م
جريدة الدستور
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استعاد فريق بيراميدز نغمة الإنتصارات وهزم المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف  في المباراة التي أقيمت باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع السابع للدوري الممتاز ليرتفع رصيده الى 12 نقطة ويتوقف رصيد المقاولون عند 4 نقاط .

 

سيطر بيراميدز على مجريات اللعب معظم فترات الشوط الأول وشكلت هجماته خطورة على مرمى حسن شاهين حارس المقاولون خاصة عن طريق عبد الله السعيد ورمضان صبحي بينما إعتمد المقاولون على إرسال الكرات الطولية لإستغلال سرعة الكولومبي لويس إدراوردو .


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