حكاية الفتاة التي ألهمت «حليم» بأغنية «زي الهوا»

كشف الكاتب محمد بديع سربيه في مذكراته «مشوار مع العندليب»، عن سر غناء عبد الحليم لأغنية «زي الهوا»، ومن أوحى له بكلماتها قائلًا: «إن عبد الحليم أقام حفلًا في الرباط وأثناء غنائه جلست زوجة منظم الحفل تستمع وتنظر إليه بإمعان، وحين انتهى تحدثت إليه وطلبت لقاءه، وأثناء اللقاء الأول قالت له إنها معجبة به وقام هو بالمثل وطلب منها أن تبعث بالرسائل إلى عنوانه في لندن».وأضاف: «أنه بعد سفر العندليب إلى لندن، أرسلت إليه رسالة باللغة الفرنسية فطلب من صديقه الموسيقار منير مراد ترجمتها، وقد كتبت فيها: «إن لقاءهما كان جميلًا وأنه إنسان غامض وأنها غير متأكدة من مشاعرها تجاهه»، وفي رسالة ثانية كتبت أن حبه «زي الهوا».وظل العندليب يردد عبارة «زي الهوا يا حبيبي زي الهوا» وطلب من الشاعر محمد حمزة والموسيقار بليغ حمدي، الذهاب إلى لندن وأخبرهما أنه وجد مطلع أغنية جديدة.