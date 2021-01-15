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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الروماني يتلقى جرعة من لقاح كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:19 م
رئيس رومانيا كلاوس
رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس
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تلقى رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، جرعة من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) المستجد بالمستشفى العسكري المركزي بالعاصمة بوخاريست.

وأكد يوهانيس- حسبما ذكرت إذاعة "صوت رومانيا الدولية" اليوم الجمعة- أن اللقاح آمن وفعال وأن تلقي التطعيم والامتثال إلى قواعد الحماية سيساعدان في التغلب على الوباء.

وسجلت رومانيا أكثر من 3 آلاف و300 إصابة جديدة و63 حالة وفاة إثر (كوفيد- 19)، كما يتلقى 1091 مريضًا بالفيروس العلاج اللازم بوحدات العناية المركزة.

ومنذ بداية الوباء، أبلغت البلاد عن أكثر من 688 ألف إصابة وأكثر من 17 ألف حالة وفاة، و619 ألف حالة تعافٍ من المرض، كما أن المرحلة الثانية من برنامج تطعيم اللقاح بدأت اليوم في البلاد، وتستهدف السكان الأكثر عرضة للإصابة والعاملين في القطاعات الرئيسية.

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