«رجل الخير».. أول متطوع لتغسيل ضحايا كورونا بالوادى الجديد

حرص عبدالعظيم أحمد من أبناء محافظة الوادي الجديد، على الاهتمام والمداومة على تغسيل موتى كورونا منذ ظهور الفيروس فى المحافظة والمساعدة في نقل الضحايا إلى مثواهم الأخير.وأكد عبد العظيم الذي يعمل أمن بمديرية التربية والتعليم بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أنه يقوم بتغسيل وتكفين المتوفين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الموجة الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وتحت توجيهات إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمحافظة، في ظل هروب العديد من المُغسلين خوفًا من انتقال العدوى لهم ورفض الناس لدفن ضحايا الفيروس ببعض محافظات مصر.