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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ المنيا: تطوير 192 قرية بـ 5 مراكز ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:40 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز التي سيتم تنفيذ أعمال التطوير الشامل، بها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف أكثر من 1000 قرية على مستوى الجمهورية، بالمتابعة الميدانية المستمرة للقري التي سيشملها التطوير في مختلف القطاعات وتوصيل كافة الخدمات والمرافق العامة، مشددًا على توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير طبقا للجدول الزمني المحدد.

قال المحافظ، إن أعمال تطوير القرى المستهدفة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير أكثر من 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير 50 مركزا على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (أبوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لروية مصر 2030.

أشار المحافظ إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال التطوير الشامل بمحافظة المنيا في 192 قرية بنطاق الـ 5 مراكز المحددة على مراحل متتالية، لافتا إلى أن أعمال التطوير ستشمل تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات منها (التعليم والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

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