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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عاطلين بحوزتهما 8 طرب حشيش في الدقهلية

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:25 م
حشيش
حشيش
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط عاطلين وبحوزتهما ٨ طرب حشيش قبل قيامهما بتوزيعها على عملائهما بالمنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات " منطقة شرق الدلتا، بقيام كل من "محمد. أ.ع.ع " ٣٣ سنة عاطل، ومقيم بمنطقة " عزبة الشال " دائرة قسم ثان المنصورة، ومحمد س. ع. أ. ج" ٢٩ سنة عاطل، ومقيم بشارع " الدراسات " دائرة قسم ثان المنصورة، بالاتجار في المواد المخدرة.

بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهما أثناء سيرهما بشارع" الدراسات" دائرة القسم مستقلان دراجة نارية " سكوتر "( بدون لوحات معدنية ) وضبط بحوزتهما " ٨" طربة لجوهر الحشيش المخدر و"٥٠ " لفافة بداخلها ذات المخدر، و٢ " سلاح أبيض " كتر "، و" ٢ " هاتف محمول، مبلغ مالى ١١٠٠ جنيه".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل اتصالهما بعملائهما، والسلاحين الأبيضين للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، والدراجة النارية للتنقل،
تحرر عن ذلك المحضر برقم ٢٠٢١٤٥٧٩ جنايات قسم ثان المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.

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