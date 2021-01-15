سوسن بدر تستعد لتصوير أولى مشاهدها بمسلسل «بنت السلطان»

تستعد الفنانة سوسن بدر لبدء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بنت السلطان" بعدما تعاقدت على المشاركة فيه رسميًا خلال الأيام الماضية، وتخوض بطولته الفنانة روجينا والفنان باسم سمرة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل."بنت السلطان" من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ومن بطولة روجينا باسم سمرة، محمود حجازي، محمود حافظ، حسن أبو الروس، وجاري ترشيح باقي الفنانين المشاركين به.وتشارك سوسن بدر أيضًا بنفس الموسم في أكثر من عمل فني حيث تشارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" مع الفنان هاني سلامة، ومسلسل "عاوزة أطلق" مع الفنانة هند صبري.