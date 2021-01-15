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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: إدارة بايدن تسعى لمواصلة توقيع اتفاقيات سلام مع دول عربية

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:58 م
بايدن
بايدن
منار أحمد
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وجهت الإدارة الأمريكية الجديدة، برعاية الرئيس المنتخب جو بايدن، رسالة إلى الإدارة الإسرائيلية، مفادها أن الإدارة الجديدة ستسعى إلى مواصلة عملية توقيع اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية.

وقال رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلياف بنيامين، خلال إحاطة لمعاهد أبحاث وناشطين مؤيدين لإسرائيل: "لا أعتقد أنه بالإمكان إعادة العلاقات التي أقيمت بين إسرائيل والدول العربية في الأشهر الأخيرة إلى الوراء"، حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإلكتروني اليوم الجمعة.

وأضاف بنيامين أنه "توجد أمام الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة أمور كثيرة على الطاولة قبل أن ينشغلوا بإسرائيل، لكننا على اتصال مع طاقم بايدن، وسمعنا منهم أنهم يؤيدون عملية التطبيع، وأنهم مستعدون لمواصلته وسنعمل معهم على ذلك".

وكان بايدن أعلن، في بيان خلال حملته الانتخابية، عن تأييده اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.. وترددت تقارير عن أن إسرائيل قلقة من احتمال "فتور" العلاقات بين إدارة بايدن وبين السعودية ومصر والإمارات.

وذكر بنيامين أن إسرائيل تواصل الاتصالات مع دول أخرى في شمال إفريقيا والخليج بهدف التوصل إلى اتفاقيات سلام أخرى، مضيفا أن "قسما منها مستعد أكثر وقسما مستعد أقل" للتوصل للاتفاقيات، وأن بعض الدول "تنتظر رؤية كيفية تقدم العلاقات بين إسرائيل والدول التي طبعت".

وقال بنيامين إن طاقما من وزارة الخارجية موجود، الأسبوع الحالي، في الإمارات لدفع خطوات لفتح سفارة إسرائيلية في أبوظبي وقنصلية في دبي.

وأشار إلى أن وفدا إماراتيا سيصل إلى إسرائيل بعد انتهاء الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لدفع فتح سفارة الإمارات في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، عين السفير الإسرائيلي السابق في الصين، تسفي حيفتس، مبعوثا خاصا لموضوع فتح مكاتب تمثيل إسرائيلية في الإمارات والبحرين.

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