محافظ الغربية: غلق 2578 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بغلق ٥٠٨ محلات، ١٠٦ أسواق، ١٦١ مطعما، ٢٨٥ مقهى، ٢٧٨ ورشة و٥٠٨ منشآت أخرى بإجمالي ١٨٤٦منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة.كما تم غلق وتشميع ٧٣٢ مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق منع التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة.ويهيب محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، كما يهيب أولياء أمور الطلاب بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أى تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.