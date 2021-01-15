رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب إفريقيا تغلق أبواب كنائسها اعتبارًا من اليوم

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:20 م
كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا
أ ش أ
طباعة
قررت جمهورية جنوب إفريقيا غلق الكنائس والكاتدرائيات وتعليق مراسم الصلوات اعتبارا من اليوم نتيجة تصاعد انتشار فيروس (كورونا) في البلاد، ودعت الشعب إلى ممارسة الشعائر الدينية في المنازل وتفادي المخالطة بالآخرين.

فيما دعت القيادات الكنسية في جنوب إفريقيا إلى ممارسة الشعائر عن بعد عبر آليات البث الحي الرقمي والمتلفز، وحثت القيادات الكنسية الشعب على الابتهال للتخفيف من الوباء على امتداد البلاد.

وتشكل نسبة الإصابات بفيروس (كورونا) نسبة 30% من إجمالي الإصابات بالوباء على مستوى القارة الإفريقية، وبرغم الإجراءات الاحترازية أنهى الوباء حياة 36 ألفا من مواطني جنوب إفريقيا والمقيمين على أراضيها متأثرين بالاصابة بـ(كوفيد- 19)، كما كشفت الاحصاءات الرسمية فى كيب تاون عن وجود 2ر1 مليون إصابة مؤكدة بالوباء.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا كان قد أعلن مساء الإثنين الماضي عن تعاقد بلاده على شراء 20 مليون جرعة لقاح ضد فيروس (كورونا)، وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة، فيما تتخذ قوات الأمن في جنوب إفريقيا إجراءات مشددة في الأسواق والأماكن العامة لمنع تفشي الوباء بصورة أكبر.

موضوعات متعلقة

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

قريبا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»

صدر حديثا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر