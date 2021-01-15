جنوب إفريقيا تغلق أبواب كنائسها اعتبارًا من اليوم

قررت جمهورية جنوب إفريقيا غلق الكنائس والكاتدرائيات وتعليق مراسم الصلوات اعتبارا من اليوم نتيجة تصاعد انتشار فيروس (كورونا) في البلاد، ودعت الشعب إلى ممارسة الشعائر الدينية في المنازل وتفادي المخالطة بالآخرين.فيما دعت القيادات الكنسية في جنوب إفريقيا إلى ممارسة الشعائر عن بعد عبر آليات البث الحي الرقمي والمتلفز، وحثت القيادات الكنسية الشعب على الابتهال للتخفيف من الوباء على امتداد البلاد.وتشكل نسبة الإصابات بفيروس (كورونا) نسبة 30% من إجمالي الإصابات بالوباء على مستوى القارة الإفريقية، وبرغم الإجراءات الاحترازية أنهى الوباء حياة 36 ألفا من مواطني جنوب إفريقيا والمقيمين على أراضيها متأثرين بالاصابة بـ(كوفيد- 19)، كما كشفت الاحصاءات الرسمية فى كيب تاون عن وجود 2ر1 مليون إصابة مؤكدة بالوباء.تجدر الإشارة إلى أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا كان قد أعلن مساء الإثنين الماضي عن تعاقد بلاده على شراء 20 مليون جرعة لقاح ضد فيروس (كورونا)، وشدد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة، فيما تتخذ قوات الأمن في جنوب إفريقيا إجراءات مشددة في الأسواق والأماكن العامة لمنع تفشي الوباء بصورة أكبر.