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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل سرقة «ختم النسر» من كلية التمريض بقنا

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:28 م
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
قنا: إسلام البكري
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حررت جامعة جنوب الوادي في قنا بلاغا بسرقة "ختم النسر"، من كلية التمريض، كما اتهم الموظف المسئول عن الختم 7 طلاب بسرقته.

التفاصيل بدأت بتلقي اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم بندر قنا، يفيد بسرقة ختم شعار الجمهورية من داخل كلية التمريض بجامعة جنوب الوادي، كما اتهم الموظف 7 من الطلاب بسرقته.

أفادت تحريات المباحث، أنه حدثت مشادات بين الموظف المسئول عن الختم وبعض الطلاب، قام على إثرها الموظف بالتوقف عن العمل وعدم ختم أوراقهم فازدادت المشادات بينهم، بعدها بأيام اكتشف الموظف ضياع الختم.

وبعد فتح التحقيق مع الطلاب المتهمين والموظف المسئول، تقرر إخلاء سبيل الطلاب، ويجري استكمال التحقيقات في الواقعة، كما قررت جامعة جنوب الوادي إحالة الموظف المسئول للشئون القانونية لإهماله في الحفاظ على عهدته في العمل.

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