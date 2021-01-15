انفجار أسطوانة بوتاجاز في مخبز بلدي بقنا

تعرض مخبز بلدى لانفجار أسطوانة بوتاجاز فى قرية القارة التابعة لمركز أبوتشت شمالى محافظة قنا، دون خسائر فى الأرواح.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المخابز البلدية بقرية القارة فى مركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، دون وقوع خسائر بشرية نتيجة الانفجار الذي وقع بداخل المخبز.وتبين من الفحص فور وصول قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية، أن الحريق بمخبز بلدى ملك محمد حسين، من قرية الحاج سلام، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر.تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.