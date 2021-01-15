افتتاح 4 مساجد بقنا بعد صيانتها

افتتحت مديرية الأوقاف بقنا، اليوم الجمعة، 4 مساجد بعد انتهاء الصيانة بها بمدينة قفط جنوب محافظة قنا.وقال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن المديرية افتتحت 4 مساجد بقفط تابعة لإدارة الأوقاف قفط، بعد إتمام أعمال الصيانة اللازمة، وفرش المساجد الـ 4 من قِبل وزارة الأوقاف.وأوضح وكيل الوزارة أن المساجد التى تم فرشها هى مسجد السلام بالبراهمة، والمسجد العتيق بنجع الحجيرى، ومسجد الرحمن نصرالله بالكلاحين، ومسجد الطقرى بالكلاحين.وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المكثفة لفحص المصلين قبل دخولهم المساجد، والتأكد من خلوهم من أى أعراض ظاهرية لفيروس كورونا، وذلك وفق تعليمات وزارتى الصحة والأوقاف، من خلال فحص كافة المصلين قبل دخولهم المساجد، بواسطة الكاشف الحرارى للاطمئنان على درجات حرارتهم، مؤكدة على عدم السماح للمصلين بالدخول حال عدم إحضار المصلى الخاص بكل فرد، أو ارتداء الكمامات.