«الغد» يشيد بإدراج «حسم» على قوائم المنظمات الإرهابية

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بقرار الخارجية الأمريكية الذي صدر أمس الخاص بإدراج حركة «حسم» التابعة لجماعة الإخوان على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية التي تصدرها الوزارة مرة كل عامين.وأعلن موسى مصطفى في بيان له أن إدراج حركة «حسم» على قوائم المنظمات الإرهابية يؤكد على أن جماعة الإخوان إرهابية مسلحة متطرفة، وأن أمريكا اقتربت من تصنيفها كيانا إرهابيا، وهو أمر يشجع باقي الدول الأوروبية على تصنيف «الإخوان» كيانا وتنظيما جماعة إرهابية.