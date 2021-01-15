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القبلة

«النور في القرآن الكريم» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:31 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة ٢٢-١-٢٠٢١ لتكون تحت عنوان: "النور في القرآن الكريم".
وأكدت الأوقاف على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين"الأولى والثانية" مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي السياق نفسه قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم كله رحمة وهداية ونور وضياء للعالمين وشفاء لما في الصدور، وأن واجبنا هو إبراز هذه الجوانب وسائر جوانب الكمال والجمال في القرآن الكريم، لنضيئ بها حياتنا ونعمر بلوحات الجمال ومعالم الهدى والنور الساطعة بين سطور هذا الكتاب العزيز سطوع الشمس في رابعة النهار هذا الكون البديع.

سائلا الله القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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