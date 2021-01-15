«الاستماع لاقتراحات المواطنين».. 5 مهام للجان الاستطلاع والمواجهة بـ«النواب»

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تشكيل ما تسمى لجان الاستطلاع والمواجهة، التي يصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيلها من عدد لا يقل عن 3 من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على 10 أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها.وتضمن المادة 246 من اللائحة طبيعة اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، حيث إن لهذه اللجان بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها مشروعَ قانون أو اقتراحا بقانون، أو بمناسبة دراستها أحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.وتستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية أو بعضها:أولًا: جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور.ثانيًا: استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين.ثالثًا: الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة.رابعًا: الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة.خامسًا: استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس.