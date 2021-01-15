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القبلة

مختار جمعة: الأوقاف تستعيد دورها في خدمة العلم

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:33 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن الوزارة تستعيد دورها التاريخي في خدمة التعليم والتثقيف والتأهيل والتدريب، حيث خصصت 125 مليون جنيه لخدمة التعليم المدني تم تحويلها بالفعل بواقع 50 مليونا لهيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء مدارس للتعليم قبل الجامعي، و75 مليونا تم تحويلها بالفعل كذلك للصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم.

وقال جمعة في تصريحاته اليوم الجمعة، إنه تم تشييد وتأهيل ويتم في تشغيل أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر ذلك الصرح العظيم الذي استقبل الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والسودانيين في ديسمبر الماضي ٢٠٢٠، وكانت مثار إعجاب وإبهار لجميع المتدربين بها، ويتم تشغيلها من خلال الموارد الذاتية للوزارة، وكل ذلك طبقا ووفقا لشروط الواقفين.

وتابع وزيرالأوقاف: "يضاف إلى ذلك هذا الكم الهائل الذي توفره الوزارة من المنح المجانية للحصول على الماجستير والدكتوراه، حيث وفرت هذا العام أكثر من 800 منحة دراسية مجانية لدراسة الماجستير، مع استعدادها لتوفير ٣٠٠٠ منحة ماجستير ودكتوراه أخرى خلال العام التعليمي القادم ٢٠٢١ ٢٠٢٢م، وبدأت بالإعلان عن التقدم لهذه المنح لأئمة أسوان فور توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة وجامعة أسوان".

وأوضح وزير الأوقاف أنه جارِ التنسيق مع كل من جامعتى الأزهر وعين شمس وعدد من الجامعات الأخرى لإتاحة مزيد من هذه المنح المجانية للأئمة والواعظات والإداريين بالأوقاف في مختلف الجامعات بنظام الشراكة 50% تتحملها الجامعة تخفيضا في المصروفات و50%؜ تتحملها وزارة الأوقاف عن أبنائها العاملين بها من الأئمة أو الواعظات أو الإداريين في التخصصات المختلفة، كل ذلك يأتي في إطار إيماننا بأهمية التعلم المستمر وفتح الباب أمام جميع العاملين بالأوقاف لتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات.

واستطرد قائلا: "تصرف الوزارة بداية من شهر يناير الجاري إثابة التميز العلمي لحملة الماجستير والدكتوراه بواقع 500 جنيه الدكتوراه و300 للماجستير و100 لدبلومة الدراسات العليا نظام السنتين من مواردها الذاتية، ويتكرر صرف حافز الماجستير والدكتوراه بتكرر الحصول على الدرجة العلمية، أيضا من الموارد الذاتية للوزارة خدمة للعلم وإعلاء لشأنه، وتحفيزا للعاملين بالأوقاف على تطوير قدراتهم العلمية وتحديث مخزونهم المعرفي والثقافي باستمرار لمواكبة التطور العصري في مختلف المجالات".

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