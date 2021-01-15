«6 سنين نجاح».. رحلة التعاون بين مصر و«سيمنز»

شهد قطاع الكهرباء في مصر، طفرة غير مسبوقة في عالم الطاقة والكهرباء، وأصبحت مصر لديها شبكة كهربائية عملاقة تحتوي على أكبر مخزون استراتيجي من الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط، كما أصبحت قادرة على تصدير ما تبقى من الفائض إلى دول أخرى، كالسعودية، الأردن، العراق، قبرص، وغيرها من الدول المحيطة.يأتي هذا النجاح بالتعاون مع الشركة العالمية «سيمنز» التي ساهمت بشكل كبير في تنفيذ المشروعات المصرية وأعطت للمصريين ما لديها من الخبرة في مجال الطاقة والكهرباء.«الدستور» ترصد رحلة التعاون بين مصر والشركة العالمية «سيمنز» في تنفيذ المشروعات الكهربائية الناجحة.يرجع الأمر إلى 2015 عندما وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أربع مذكرات تفاهم مع شركة «سيمنز» العالمية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار.وتشمل هذه المشروعات إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف، وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام في النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات، وإنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح ومحطات محولات لتساهم في إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة وتوفيرها لجميع الأغراض، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.حيثُ أنشئت شركة سيمنز أكبر ثلاث محطات كهربائية في الشرق الأوسط بقدرة 14 ألف ميجا وات، بالبرلس، وبني سويف، والعاصمة، توفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها مكنت البلاد من توفير نحو 1.3 مليار دولار سنويًا نتيجة التوفير في استهلاك الوقود.تتكون محطة كهرباء البرلس من ٤ وحدات «موديول»، بقدرة ١٢٠٠ ميجاوات للواحدة، وكل «وحدة موديول» تتكون من وحدتين غازيتين الواحدة بقدرة ٤٠٠ ميجاوات، إضافة إلى ملحقاتها، التي تضم المداخن ومآخذ هواء ومبردات وفلاتر غاز ووحدة زيوت ووحدة بخارية بقدرة ٤٠٠ ميجاوات وغلايتين لاستعادة الطاقة و٣ محولات رئيسية بجهد ٥٠٠-٢٢ كيلوفولت ومحولين مساعدين بجهد ١١-٢٢ كيلوفولت.كما تضم المحطة برج تبريد ومبنى للتحكم بالمفاتيح ومبنى التحكم الرئيسى فى المحطة ومبنى الطلمبات وخطوط السحب وطرد المياه وفاقدًا للتبريد من البحر، ومبنى إنتاج وتخزين الهيدروجين وآخر لإنتاج الكلور، بجانب تزويدها بنظام متكامل لإنذار ومقاومة الحرائق بشكل أوتوماتيكى.بينما تعتمد محطة بني سويف على الغاز الطبيعي في تشغيلها، بقدرة 4800 ميجاوات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98%، والتي من المتوقع أن تصل إلى 100% مع الأشهر القادمة.وتعد أكبر محطة غازية في العالم أنشأتها شركة «سيمنس الألمانية»، بالتعاون مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء وشركة السويدي المصرية.يوجد بها أعلى كفاءة في العالم من حيث الوحدات والمولدات الكهربائية، بكفاءة 62%، مقارنة بالمحطات الأخرى التي لا تزيد عن 37% تقريبًا، موضحًا أن العمالة داخل المحطة كانت كافية بشكل كبير، لذلك انتهت في وقت قياسي.فيما تنتج محطة العاصمة الإدارية 14420 ميجا وات، وذلك تُعد من أكبر المحطات على مستوى العالم، ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة منذ سنوات، وهي الأضخم في الشرق الأوسط.وتوفر نحو 400 مليون دولار سنويًا، وهو قيمة الوقود الذي سيتم توفيره، حيث تصل تكلفة محطة العاصمة الإدارية الجديدة، المشتركة التي تنفذها شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركة أوراسكوم المصرية، إلى 2 مليار يورو.وتعتمد المحطات الثلاثة على 24 توربينة من توربينات سيمنز الغازية طراز H-Class والتى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التى تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولدات و244 مبادل حراري، إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.وزودت المحطات قدرات مصر من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 45%، كما أنها تعتمد على الغاز الطبيعي بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4.8 جيجاوات، بإجمالي قدرة تصل إلى 14.4 جيجاوات.وفي شهر سبتمبر عام 2019 وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقد عملية تشغيل وصيانة وإدارة محطات التوليد العملاقة الثلاث في كل من البرلس، العاصمة الإدارية، وبني سويف مع تحالف شركة سيمنس الألمانية.وتضمنت الاعمال تشغيل وصيانة وإدارة المحطات الثلاثة من خلال فريق تشغيل وصيانة بالشركة القابضة لكهرباء مصر والذين تم التعاقد معهم من قبل شركة سيمنس بعد أن تم تدريبهم ضمن البرنامج التدريبى بألمانيا وتحت إدارة مديري مواقع أجانب لنقل خبراتهم إلى طاقم عمل الشركة.وبلغت القيمة الإجمالية للمواقع الثلاثة تبلغ حوالى 2.6 مليار جنية و176 مليون يورو بمدة تعاقد تصل إلى 8 سنوات غير متضمنة فترة التعبئة والتي تصل إلى 3 شهور.وتلتزم شركة سيمنس أثناء فترة التعبئة بالتعاقد على كامل العمالة بالمشروعات الثلاث والذين تم تدريبهم ضمن البرنامج التدريبي للشركة بألمانيا، كما تلتزم بتدريب وتأهيل كوادر من ضمن العمالة الموجودة لكي تكون مؤهلة لإدارة الثلاثة مواقع قبل انتهاء العقد بفترة كافية.وتبلغ القدرة الإجمالية للثلاثة محطات 14400 ميجاوات، وكل موقع يشتمل على 4 موديول وكل موديول يعمل بنظام الدوره المركبة بإجمالى قدرة 4800 ميجاوات.شركة سيمنز متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ميونخ بألمانيا وهي أكبر شركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة وتأسست الشركة عام 1847 في برلين.تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الكهرباء وأنظمة الاتصالات وأنظمة التحكم الإلكترونية والأدوات الكهربائية، وأيضا في التجهيزات الطبية، وفي مجال التشييد والبناء وفي قطاع خدمات الأعمال والأدوات المنزلية والمكيفات والتليفونات المحمولة والإنذارات المنزلية والحواسيب المحمولة.ويصل الحجم السنوي لأعمال شركة سيمنز إلى ما يقرب من 9.80 مليار يورو ويعمل بها 447.000 موظف في 400 موقع للإنتاج في 45 دولة، ولها مكاتب للبيع والتسويق في 192 دولة وتعد شركة سيمنس إحدى كبريات شركات الاستثمار المتكاملة وأحد العناصر الفعالة على مستوى العالم في مجال الإلكترونيات والكهرباء.أطلقت شركة سيمنز صندوق المستقبل لتشكيل التحول الهيكلي في ألمانيا لتمويل مشاريع التأهيل في ألمانيا حتى نهاية السنة المالية 2022، وستقدم الشركة ما يصل إلى 100 مليون يورو لمثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى ميزانية الشركة السنوية العادية التي تبلغ حوالي 500 مليون يورو للتدريب والتعليم المستمر، منها 290 مليون يورو في ألمانيا.وتعمل الشركة في مشروعات مصرية بقيمة تبلغ نحو 8 مليارات دولار اغلبها في مجال الطاقة.