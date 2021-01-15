896 إصابة جديدة بكورونا في كييف

أعلن عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، تسجيل 896 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى 121 ألفا و82 حالة.وقال كليتشكو- في تصريحات صحفية أوردتها وكالة انباء (أوكرينفوم) الأوكرانية- "تم تسجيل حوالي 896 إصابة بفيروس كورونا في كييف على مدار أمس، و20 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا من سكان كييف 2161 شخصا".وأشار إلى أن حوالي 822 شخصًا قد تعافوا من المرض في العاصمة على مدار اليوم الماضي، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض 46 ألفا و349 شخصًا على مستوى المدينة.كان وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف أعلن، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 8199 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و146 ألفًا و963 حالة على مستوى البلاد.