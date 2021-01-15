رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

896 إصابة جديدة بكورونا في كييف

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:53 م
اصابات كورونا
اصابات كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، تسجيل 896 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في المدينة إلى 121 ألفا و82 حالة.

وقال كليتشكو- في تصريحات صحفية أوردتها وكالة انباء (أوكرينفوم) الأوكرانية- "تم تسجيل حوالي 896 إصابة بفيروس كورونا في كييف على مدار أمس، و20 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا من سكان كييف 2161 شخصا".

وأشار إلى أن حوالي 822 شخصًا قد تعافوا من المرض في العاصمة على مدار اليوم الماضي، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض 46 ألفا و349 شخصًا على مستوى المدينة.

كان وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف أعلن، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 8199 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و146 ألفًا و963 حالة على مستوى البلاد.

موضوعات متعلقة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

قريبا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»

صدر حديثا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر