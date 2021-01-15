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الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ويلز تسجل 1808 إصابات جديدة و54 حالة وفاة بكورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:55 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
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أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية تسجيل 1808 إصابات جديدة و54 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الصحة- حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة- أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 177 ألفًا و864 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 4171 ألفًا في البلاد منذ بداية الجائحة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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