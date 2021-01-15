ويلز تسجل 1808 إصابات جديدة و54 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية تسجيل 1808 إصابات جديدة و54 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد.وذكرت وكالة الصحة- حسبما ذكرت شبكة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة- أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 177 ألفًا و864 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 4171 ألفًا في البلاد منذ بداية الجائحة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.