805 إصابات جديدة ووفاة 10 بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 606 آلاف و991 شخصًا.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه تم تسجيل 1530 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 565 ألفًا و889 شخصًا.وأضافت أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالى الوفيات إلى 12 ألفًا و932 حالة وفاة.