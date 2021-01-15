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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قراصنة إنترنت يسرقون وثائق وكالة الأدوية الأوروبية ويتلاعبون بها

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:45 م
قراصنة إنترنت
قراصنة إنترنت
وكالات
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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الجمعة سرقة وثائق مرتبطة بلقاحات فيروس كورونا تخص الوكالة وتم التلاعب بها ثم نشرها على الإنترنت.

واشتملت الوثائق على رسائل بريد إلكتروني سرية تتعلق بتقييم اللقاحات، ترجع إلى نوفمبر.

وقالت الوكالة: "تلاعب اللصوص ببعض رسائل البريد الإلكتروني لتقويض الثقة في اللقاحات".

وفي ديسمبر، اخترق قراصنة انترنت شبكة حاسوب وكالة الأدوية الأوروبية ودخلوا على الوثائق الخاصة بمُصنعي لقاح فايزر وبيونتيك.

ومن غير المعلوم بعد مكان نشر وثائق الوكالة.

وتجرى السلطات المختصة تحقيقات لمعرفة هوية المخترقين ودوافعهم، وتقيم وكالة الأدوية الأوروبية اللقاحات والأدوية قبل توصية الاتحاد الأوروبي بما إذا كان يجب إقرارها.

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