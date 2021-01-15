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أيام زمان

كيف أخفى محمد عبدالوهاب الصلع؟

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:48 م
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
وائل توفيق
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بعدما ابتكر الفنان محمد عبدالوهاب طريقة لإخفاء الصلع، قلده في ذلك العديد من الفنانين آنذاك، كان من بينهم الفنان عادل مأمون.

وكان الموسيقار الراحل "عبدالوهاب" يقوم بلصق بعض شعيرات على رأسه لتغطية الصلع وإخفائه.

وكان الموسيقار محمد عبدالوهاب حريصًا على هذه العادة كحرصه على تجنب الأمراض، وهوسه بالنظافة، وقد نالت هذه التقليعة حظها من الرواج، إذ قام بها العديد من الفنانين، حسبما نشرت مجلة "أخبار النجوم".

وكان الفنان محمد عبدالوهاب قد ابتكر موضة السوالف الطويلة، وقد تسببت وقتها في أزمة وضجة كبيرة في كواليس تصوير أحد أفلامه، خاصة أنه قد رفض الاقتراب منها وقصها، خوفًا على مظهره أمام الجمهور. حسب مجلة الكواكب صدرت عام 1961.

وجاء في "الكواكب": "ظل عبدالوهاب قدوة الموضة لدى الشباب لسنوات طويلة حتى إن الكثيرين من الشباب وجيل الوسط قلدوه حينما قرر في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات، وحين زحف الصلع على رأسه كان يلصق مجموعة شعيرات في مقدمة رأسه حتى يخفى صلعته، وكان أول من قلده من الفنانين وقتها المطرب عادل مأمون، وظل عبدالوهاب لفترة طويلة حريصا على هذه الموضة وتلك الشعيرات كحرصه على تجنب الأمراض، وقلده الكثيرون في هذه الموضة".

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