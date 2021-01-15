تطبيق الغرامات على المخالفين لإجراءات مكافحة كورونا في بورفؤاد

قاد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، حملة مكبرة ظهر اليوم، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات بالمكيروباصات وسيارات الأجرة، حيث تم خلال الحملة متابعة التزام قائدي السيارات والركاب بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين.وتم خلال الحملة تطبيق الغرامة الفورية ضد المخالفين وغير الملتزمين.وأكد رئيس المدينة، أن تطبيق الغرامة يتم إلزام المواطنين بالحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية داعيًا المولي عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء، مؤكدًا أن الحملات والمتابعات مستمرة لمتابعة مدى التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية بنطاق المدينة.