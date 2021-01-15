رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

10 أطباء يواصلون تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي مع مستشفى العريش العام

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:27 م
مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام
أ ش أ
طباعة
وصلت إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق والمنصورة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل، أن الدفعة الجديدة تضم 10 أطباء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات، وهم: أستاذ كبد وجهاز هضمي بجامعة الأزهر الدكتورة فاطمة عبد القادر عطية محمد، وأستاذ أشعة بجامعة الأزهر الدكتور يوسف محمد فهيم محمد، وأستاذ مساعد جراحة أوعية دموية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد سمير حسني صلاح الدين، وأستاذ مساعد جراحة عامة بجامعة الزقازيق الدكتور تامر السعيد النعيمي مصطفى، وأستاذ مساعد تخدير بجامعة المنصورة الدكتور هشام أحمد عبد المهيمن، ومدرس جراحة مخ وأعصاب جامعة القاهرة الدكتور محمد محسن عطية محمد الشيمي، ومدرس جراحة قلب وصدر في جامعة الزقازيق الدكتور أحمد علوان محمد أحمد، ومدرس جراحة عامة في جامعة الزقازيق محمود عبده ياسين أحمد، ومدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب في جامعة القاهرة الدكتور هاني زهران محمد سعيد، ومدرس مساعد جراحة عظام في جامعة المنصورة الدكتور محمد محسن أبو الفتوح الألفي.

من جهة أخرى.. وصل إلى مستشفى العريش العام اليوم فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.
وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل إن الفريق برئاسة استشارى القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي الدكتور محمد عبد المنعم عبد العزيز طه، ويضم كل من: أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمعهد الدكتور محمد محمود السيد نوار، فني أشعة بالمعهد محمد محمد فايق، وفني تمريض ومنسق الفريق سعيد على عبد العاطي.

من جانبه.. قال مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة فتحي عثمان، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات وفريق معهد القلب، مدير مستشفى العريش العام الدكتور أحمد منصور، ونائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول الدكتور أحمد عزمي وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

وأضاف عثمان أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء ومستشفى العريش العام وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة، ومعهد القلب لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرًا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب أسبوعيًا طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات والمعهد القومي للقلب.

موضوعات متعلقة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

«فيفا» يعلن انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية 2020

كورونا يُنهي حياة صيدلانية بعد وضع مولودها الأول بالغربية

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

قريبا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»

صدر حديثا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر