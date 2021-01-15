10 أطباء يواصلون تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي مع مستشفى العريش العام

وصلت إلى مستشفى العريش العام، اليوم الجمعة، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق والمنصورة.وأوضح وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل، أن الدفعة الجديدة تضم 10 أطباء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات، وهم: أستاذ كبد وجهاز هضمي بجامعة الأزهر الدكتورة فاطمة عبد القادر عطية محمد، وأستاذ أشعة بجامعة الأزهر الدكتور يوسف محمد فهيم محمد، وأستاذ مساعد جراحة أوعية دموية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد سمير حسني صلاح الدين، وأستاذ مساعد جراحة عامة بجامعة الزقازيق الدكتور تامر السعيد النعيمي مصطفى، وأستاذ مساعد تخدير بجامعة المنصورة الدكتور هشام أحمد عبد المهيمن، ومدرس جراحة مخ وأعصاب جامعة القاهرة الدكتور محمد محسن عطية محمد الشيمي، ومدرس جراحة قلب وصدر في جامعة الزقازيق الدكتور أحمد علوان محمد أحمد، ومدرس جراحة عامة في جامعة الزقازيق محمود عبده ياسين أحمد، ومدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب في جامعة القاهرة الدكتور هاني زهران محمد سعيد، ومدرس مساعد جراحة عظام في جامعة المنصورة الدكتور محمد محسن أبو الفتوح الألفي.من جهة أخرى.. وصل إلى مستشفى العريش العام اليوم فريق طبي من معهد القلب القومي بالقاهرة، وذلك للكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.وقال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل إن الفريق برئاسة استشارى القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي الدكتور محمد عبد المنعم عبد العزيز طه، ويضم كل من: أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمعهد الدكتور محمد محمود السيد نوار، فني أشعة بالمعهد محمد محمد فايق، وفني تمريض ومنسق الفريق سعيد على عبد العاطي.من جانبه.. قال مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة فتحي عثمان، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات وفريق معهد القلب، مدير مستشفى العريش العام الدكتور أحمد منصور، ونائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول الدكتور أحمد عزمي وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.وأضاف عثمان أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء ومستشفى العريش العام وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة، ومعهد القلب لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرًا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات والفرق الطبية من معهد القلب أسبوعيًا طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات والمعهد القومي للقلب.