بولندا تبدأ تسجيل المواطنين فوق سن الـ80 من أجل لقاح كورونا

بدأت بولندا، اليوم الجمعة، تسجيل المواطنين الذين تجاوزا الثمانين عاما من أجل لقاحات فيروس كورونا، فيما تبدأ المرحلة الثانية من حملة التطعيم.وقال رئيس المستشارية الحكومية، ميشال دفورتشيك، إن نحو 120 ألف مسن سجلوا أسماءهم من أجل موعد منذ فتح التسجيل منتصف الليل.وبدأت بولندا وهي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي حملات التطعيم بعد عيد الميلاد.وقال دفورتشيك إن نحو 410 آلاف مواطن تلقوا التطعيم حتى الآن، وسجلت بولندا 7 آلاف و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة و386 وفاة ذات صلة.