خبراء صحة إيرانيون يحذرون من تخفيف الإغلاق المبكر

حذرت وحدة أزمة فيروس كورونا الإيرانية اليوم الجمعة من التخفيف المبكر للإغلاق الحالي لفيروس كورونا برغم انخفاض أعداد المصابين، متوقعة أن هذا قد يؤدي إلى موجة رابعة من الإصابات.وقال مسعود مرداني، عالم الأوبئة وعضو في الوحدة: "لقد فعلنا ذلك الربيع الماضي وكانت العواقب الوخيمة تصل إلى 500 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد- 19 يوميا".ونقلت وكالة أنباء "إسنا" عنه قوله إن أي تخفيف قد يدفع السكان إلى الاعتقاد بأن كل شيء عاد إلى طبيعته "وهذا سيكون اتجاها خطيرًا للغاية".وقال إن فيروس كورونا ما زال غير قابل للتنبؤ به، كما أن النتيجة النهائية فيما يتعلق بفعالية اللقاحات لا تزال غير واضحة.