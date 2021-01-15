«شركات السياحة بأسوان»: معبد إيزيس ينضم للمزارات السياحية الفريدة بالمدينة

قال خيرى على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إن افتتاح معبد إيزيس اليوم سيزيد من المزارات السياحية بأسوان الأمر الذى سيخلف عنه زيادة فى الحركة السياحة الوافدة إلى المدينة.وأضاف علي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المعبد جرى به العديد من عمليات التطوير والترميم خلال الفترة الماضية لإحيائه من جديد لكى يصلح لاستقبال السائحين، فقد شملت أعمال ترميم الأرضيات والأعمدة وتنظيف الجدران من مخلفات الطيور والخفافيش ووضع نوافذ سلك لمنع دخولها، بالإضافة إلى تزويده بدورات مياه ومركز لاستقبال الزوار، موضحا أن أعمال التطوير تجرى حاليا بكافة المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بأسوان.يشار إلى أن أسوان تضم عدد من المعابد والمواقع الأثرية الفريدة من بينها معبد فيله- معبد كوم أمبو- معبد إيزيس - معبد كلابشة- معبد أبو سمبل -متحف النوبة - متحف التمساح بكرم أمبو.