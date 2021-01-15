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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«الإفتاء»: مصر تخوض معارك عديدة على جبهات متفرقة (فيديو)

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:39 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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أكدت دار الإفتاء المصرية أن مصر تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وأخرى للتنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين جميع الدول والشعوب، وهناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر.

وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك- الجمعة، أن أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، والمصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة ويتحمل مسؤوليته تجاه وطنه ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر.

واختتمت الدار فيديو الرسوم المتحركة برسالة مهمة وجهتها إلى الشعب المصري قالت فيها: "علينا أن نلتف حول وطننا وجيشنا وأن نحمي دولتنا وأن نفديها بأرواحنا ودمائنا". اضغط

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