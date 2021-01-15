أمريكا تخفض قواتها في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، خفض القوات الأميركية في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي، وفقا لقناة العربية الإخبارية.وخلال الفترة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق قبل مغادرة منصبه، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي، حسبما أعلن البنتاغون الثلاثاء.. وعقب هذا التصريح، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، روبرت أوبراين، أن ترامب يأمل في عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو.فيما حذر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية.