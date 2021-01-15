رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب: سنركز على القوانين الاقتصادية فى المحور التشريعى والرقابى

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:43 م
المهندس أحمد بهاء
المهندس أحمد بهاء شلبي
أشرف لاشين
طباعة
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن حزب حماة وطن، إن أجندته التشريعية في دور الانعقاد الأول ترتكز على عدد من القوانين الاقتصادية والتى تندرج تحت المحور التشريعي والرقابي.

وأضاف شلبي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أنه في طليعة هذه القوانين قانون الفرنشايز أو الامتياز التجاري، والذي تعودالفكرة لوضع قانون ينظم هذا الامتياز التجاري هو عدم وجود قانون واضح يختص بهذا النوع من الأعمال الذي أصبح يمارس بكثره فى مصر، مؤكدًا علي أن معظم دول العالم لديها قانون ينظم هذا النوع الأعمال.

وأكد شلبي، أن قانون الإفلاس، الذي أقر في مجلس النواب السابق، هو ثاني القوانين التي تأتي في إطار قياس الأثر التشريعي، حيث إن هذا القانون لم يؤد الغرض منه، حيث تلجأ الجهات المقرضة أو صاحبة التمويل إلي الزام المقترض علي التوقيع علي شيكات أو إيصالات أمانة نظير منح القرض وبهذا يصبح الشخص المقترض أو الذي يقترض لتنمية شركته أو أعماله مهددًا فى حالة الإخفاق والتعثر، ويصعب تطبيق قانون الإفلاس عليه مع وجود مثل تلك الضمانات الشخصية علي طالب التمويل.

ولفت عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أن مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة ضمن أولويات الأجندة التشريعية له، حيث ينطبق هذا القانون علي الشركات التي تم تأسيسها حديثًا علي قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧، على الرغم من أن معظم المشروعات والشركات كثيفة العمالة قد تم تأسيسها علي قوانين أخري مثل قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وهذا يعد تمييزًا أغفل باقي المشروعات والصناعات كثيفة العمالة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

قريبا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»

صدر حديثا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر