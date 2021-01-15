رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 يناير 2021 الموافق 02 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«رفضت خطبته».. كشف ملابسات اعتداء بلطجي على فتاة بأوسيم

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:17 م
جريدة الدستور
طباعة
كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اعتداء شاب على إحدى الفتيات بسلاح أبيض، بسبب رفض أهلها خطبتها له.

وبالفحص أمكن تحديد هوية المعنيين بالخبر وهما المجنى عليها فتاة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة والمشكو فى حقه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بذات دائرة المركز وأنه أثناء سير المجنى عليها بمنطقة سكنها قام المشكو فى حقه بالتعدى عليها بسلاح أبيض "كتر" محدثًا إصابتها بجروح قطعية وذلك لسابقة رفض أهليتها خطبتها له وارتباطه بها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تكليف قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الإحتياجات الخاصة لتقديم الدعم النفسى والقانونى للمجنى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

إنقاذ «الشاب العاري» مرعب سيدات شبرا

خاص.. الإطاحة بـ30 مسئولا فى لجنة الحكام بسبب أبنائهم

بعد الإحالة للمفتى.. تفاصيل إذابة طفلة وصرف جثتها فى المجارى

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

الصور

image description

إنشاء 66 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا بـ288 مليون جنيه فى أسيوط

image description

هبوط أرضي يبتلع سيارة بدمياط (صور)

image description

استبدال أسلاك الجهد المتوسط بكابلات أرضية بالغنايم في أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شارع أحمد حسن الباقوري بالوليدية (صور)

image description

تحرير 53 محضر عدم ارتداء كمامات بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

عواصف وشبورة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الصحة»: بدء التطعيم بلقاح «كورونا» في فبراير.. وإطلاق الموقع نهاية يناير

أمطار على 7 محافظات ومناطق.. تفاصيل طقس الجمعة

الكنائس تُعلن الحجز المسبق للقداسات الإلهية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

علماء يحاولون إنقاذ غزلان الجبل المهددة بالانقراض

تفاصيل إعلان الإسكان وحدات سكنية جديدة بمشروعى دار مصر و JANNA

تردد قناة الحياة مسلسلات 2021

رابط موقع دعم مصر لتنزيل المواليد 2021

أيام زمان

عادل إمام وحسين فهمي صداقة قديمة وخلافات موسمية

«طالبنا بالاستمرار.. وكنا نؤدي وبداخلنا انكسار».. أسرار العلاقة بين عبدالناصر وشويكار

«حبسها ليلة الزفاف».. حكاية زواج سميحة أيوب ومحسن سرحان

«هوّ كان يطول؟».. مشاجرة بين كمال الشناوي وكاميليا بسبب «بوسة»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أنشأنا السد العالى تكريمًا للحياة
د. محمد عفيفي
مصر فى الثمانينيات
جمال طه
أمريكا وصراعات «جمهوريات الموز»
ماجد حبته
صراعات أوروبية على اللقاحات!
المزيد

الثقافة

قريبا.. صدور «مجانين قصيدة النثر 2»

صدر حديثا.. رواية «الرحلة» لـ نور محمود

صدر حديثا.. ديوان «مشاعر مقسومة» لـ فاطمة العالم عن دار «أبجد»

في ذكرى مولده.. هكذا كانت طفولة الزعيم جمال عبد الناصر