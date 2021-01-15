«رفضت خطبته».. كشف ملابسات اعتداء بلطجي على فتاة بأوسيم

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اعتداء شاب على إحدى الفتيات بسلاح أبيض، بسبب رفض أهلها خطبتها له.وبالفحص أمكن تحديد هوية المعنيين بالخبر وهما المجنى عليها فتاة، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة والمشكو فى حقه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بذات دائرة المركز وأنه أثناء سير المجنى عليها بمنطقة سكنها قام المشكو فى حقه بالتعدى عليها بسلاح أبيض "كتر" محدثًا إصابتها بجروح قطعية وذلك لسابقة رفض أهليتها خطبتها له وارتباطه بها.وعقب تقنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.وتم تكليف قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوى الإحتياجات الخاصة لتقديم الدعم النفسى والقانونى للمجنى عليها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.