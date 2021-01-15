الصحة تحدد 5 عادات صحية للوقاية من مرض السكر

حددت وزارة الصحة والسكان 5 عادات صحية للوقاية من مرض السكر، تشمل: اتباع نظام غذائى صحى، التخلص من السمنة وزيادة الوزن، ممارسة الرياضة بانتظام، الإكثار من شرب المياه، الإقلاع عن التدخين.وأوضحت أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، لافتة إلى أنه يمكن معرفة أماكن العيادات المتنقلة الأقرب لك من خلال تطبيق صحة مصر.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.