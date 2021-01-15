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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن يصادق على تعيين نيكولاس فينك مبعوثًا أمميًا جديدًا لدى جنوب السودان

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:24 م
مجلس الأمن
مجلس الأمن
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صادق مجلس الأمن الدولى على تعيين الدبلوماسى الجنوب إفريقى، نيكولاس فينك، كمبعوث أممي جديد لدى جنوب السودان، اعتبارا من الأول من فبراير المقبل.

جاء قرار تعيين فينك فى هذا المنصب بعد أن اختاره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لهذا الموقع خلفا للنيوزيلندى دافيد شريرر، لما يتمتع به نيكولاس فينك من خبرة فى مجال ترتيبات ما بعد انتهاء الصراعات فى العديد من مناطق العالم التى سبق له العمل فيها.

المبعوث الأممى الجديد لجنوب السودان من مواليد 1952، وسبق له العمل فى بعثات الأمم المتحدة فى جمهورية السودان وفى جوبا بجنوب السودان، كما سبق له العمل فى الصومال حتى العام 2019.

تعد عملية حفظ السلام التى تقوم بها الأمم المتحدة فى جنوب السودان هى الثانية من حيث الضخامة فى إفريقيا، وينخرط تحت لوائها 17 ألفا من قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من ذوى القبعات الزرقاء، وتصل كلفة تشغيل تلك القوات مليار دولار أمريكى سنويا تتحملها موازنة الأمم المتحدة التي تدرس حاليا خفض هذا العدد إلى 15 ألف جندى لتقليل ما ينفق على تلك العملية.

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