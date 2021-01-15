انتحار شاب شنقًًا بمطروح

استقبل

استقبل مستشفي مطروح العام، اليوم الجمعة، جثمان شاب ثلاثيني يدعي " فارس.ص"، وذلك بعدما قام بشنق نفسه بمنطقة مينا حشيش، في ظروف غامضة.وقال الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفي مطروح العام،جثمان الشاب "فارس.ص"، ويبلغ من العمر 30 عامًا، وبه سحجات على الرقبة، إدعاء شنق نفسه في ظروف غامضة.تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.