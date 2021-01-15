اليابان تسجل 7085 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الجمعة، تسجيل 7085 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 318 ألفا و437 حالة.وذكرت السلطات- وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أنه تم تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4412 حالة.يذكر أن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، أعلن، الأسبوع الماضي، فرض حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما أخبرت حكومة اليابان الهيئات الرياضية اليوم، بأنها قررت تعليق إعفاءات الدخول الحالية التي تسمح للرياضيين الأجانب بدخول اليابان من أجل التدريب والمنافسة قبل أوليمبياد طوكيو الصيفية، مؤقتًا حتى 7 فبراير المقبل، وذلك في ظل الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس.