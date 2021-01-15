«غنية بفيتامين سى».. الصحة: هذه الأغذية تقوي المناعة ضد كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأغذية الغنية بفيتامين "سى" والتى تساعد على تقوية مناعة الجسم وتحميه من الأمراض، خصوصًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت أن الأغذية الغنية بفيتامين سى تشمل: البرتقال والفراولة والكيوى والليمون، لافتة إلى أنها تحتوى على مضادات الأكسدة وتحسن أداء الجهاز المناعى، وتقلل التوتر، كما أنها تحتوى على السكر الطبيعى الذى يعد غذاء للمخ.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.