البحرين: الإفراج عن المحتجزين في قطر خطوة تعكس الروح المطلوبة

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن بالغ الشكر والتقدير لسلطنة عمان على الجهود التي قامت بها الجهات المختصة في السلطنة لتنسيق ومتابعة إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم إلى المملكة.واعتبرت خارجية البحرين في بيانها اليوم الجمعة، أن إفراج الجهات القطرية المختصة عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين لتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس.كما أعربت عن أملها في إطلاق سراح البحارة الآسيويين الذين يعملون على سفن الصيد البحرينية، مراعاة لحالتهم الإنسانية.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البحرينية، أنه تم الإفراج عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهما من قبل أمن السواحل والحدود القطري بتاريخ 8 يناير 2021 أثناء قيامهما برحلة صيد بحري.وأفادت وزارة الداخلية البحرينية في بيانها أمس الخميس، بأنها تلقت إخطارًا من وزارة الخارجية بأنه تم اليوم الإفراج عن المواطنين البحرينيين الذين تم القبض عليهما من قبل أمن السواحل والحدود القطري وهما؛ سامي إبراهيم الحداد، ومحمد يوسف الدوسري، بالإضافة إلى البحار البحريني حبيب عباس، الذى تم القبض عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2020، دون الإفراج عن قواربهم، ليبلغ عدد القوارب والبوانيش البحرينية التي لا تزال محتجزة لدى دولة قطر 50 قاربًا وبانوشًا.كما أفادت سفارة مملكة البحرين بسلطة عمان، أنه تم وصول المواطنين البحرينيين إليها، حيث تم الاتصال بهم والاطمئنان عليهم، مشيرة إلى أنه عند وصولهم إلى مملكة البحرين سيتم أخذ أقوالهم بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمعرفة ملابسات القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.