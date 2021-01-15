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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البحرين تدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه السعودية

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:30 م
الحوثيين
الحوثيين
نيفين أشرف
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أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي عددا من الطائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، واستنكرت استمرارها في هذه الأعمال الإرهابية التي وصفتها بالـ"جبانة" التي تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت "خارجية البحرين"، في بيان اليوم الجمعة، وقوف المنامة في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها، مجددة دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم، الجمعة، من اعتراض وتدمير (3) طائرات دون طيار "مفخخة" كانت متجهة للمملكة.

وأوضح العميد المالكي أن الطائرات دون طيار (المفخخة) تم رصد إطلاقها من قبل الحوثيين من محافظة (الحديدة)، وتم اعتراضها وتدميرها.

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